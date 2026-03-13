Eda Taşpınar paylaştı! O ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı...
Cemiyet hayatının stil ikonlarından Eda Taşpınar, bu kez sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici ayakkabılarıyla gündeme geldi. Alışılmışın dışında tasarıma sahip model, hem görüntüsü hem de fiyatıyla kısa sürede konuşulmaya başladı.
Kendine özgü stili ve iddialı kombinleriyle tanınan Eda Taşpınar, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerde fütüristik tasarımlı ayakkabılarıyla boy gösterdi. Sanal medyada hızla yayılan fotoğraflar, takipçiler arasında merak uyandırdı.
Taşpınar’ın tercih ettiği ayakkabı modeli alışılmış kalıpların oldukça dışında. Bu nedenle sosyal medyada farklı yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar tasarımı “sanat eseri gibi” bulurken, bazıları ise “fazla iddialı ve kullanışsız” olduğunu söyledi.
Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken ayakkabının fiyatı ise en az modeli kadar gündem oldu. Ünlü ismin tercih ettiği ayakkabının yaklaşık 1100 dolar olduğu öğrenildi.
Cesur moda tercihleriyle sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, bu paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada uzun süre konuşulmayı başardı.