Eda Taşpınar Mikanos'u oryantal şovla salladı! Barın üstünde seksi dans!

Sosyal medyada ve cemiyet hayatında 'yaz' ve 'bronz ten' denilince akla gelen ilk isim olan Eda Taşpınar'dan oryantal dans şovu... Yazın en çok konuşulan ünlülerinden sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Önceki akşam yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Taşpınar, dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.