Eda Taşpınar Mikanos'u oryantal şovla salladı! Barın üstünde seksi dans!
Sosyetik güzel Eda Taşpınar Mikanos'u oryantal şovuyla salladı. İşte Eda Taşpınar'dan Mykonos’ta dans şov...
Sosyal medyada ve cemiyet hayatında 'yaz' ve 'bronz ten' denilince akla gelen ilk isim olan Eda Taşpınar'dan oryantal dans şovu... Yazın en çok konuşulan ünlülerinden sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Önceki akşam yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Taşpınar, dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Taşpınar'ın kendini barın üstüne atmasıyla başlayan seksi dansı izleyenlerin nefesini kesti.
O anları kaydeden arkadaşları Eda Taşpınar'ın usta oryantallere taş çıkaran dansını hayranlıkla izledi.
Eda Taşpınar, mayıs sonunda Kırklareli İğneada'da, haziran başında ise Çanakkale Bozcaada'daydı. 1 Temmuz'da da İspanya üzerinden çok sevdiği Yunan adası Mykonos'a gitti.