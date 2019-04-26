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Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız

Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız

İkoncan Eda Taşpınar, Amerika'da yediği yemekle olay oldu. Taşpınar, o eti yiyerek resmen hayvanseverleri ayaklandırdı.

Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız - Sayfa 1

İkoncan olarak bilinen sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri.

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Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız - Sayfa 2

Taşpınar, instagram hesabı üzerinden marjinal yaşamını ve gezgin ruhunu takipçileriyle paylaşıyor.

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Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız - Sayfa 3

İkoncan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devlerleri’nde tatildeydi.

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Eda Taşpınar hayvanseverleri ayaklandırdı! Yediği eti duyunca inanamayacaksınız - Sayfa 4

Eda Taşpınar, farklı lezzetler denemeyi ve onlar hakkında bilgi vermeyi de seviyor.

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