Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti
Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, seksi pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Taşpınar, Mikonos'ta tatil sezonu açtı. Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı.
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamıştı.
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Mikonos'taki tatilini de sosyal medyada paylaşan Taşpınar'ın bikinili paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Sosyetik güzelin paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
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