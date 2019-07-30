Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti

Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti - Sayfa 1

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, seksi pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Taşpınar, Mikonos'ta tatil sezonu açtı. Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti - Sayfa 2

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamıştı.

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Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti - Sayfa 3

Mikonos'taki tatilini de sosyal medyada paylaşan Taşpınar'ın bikinili paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

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Eda Taşpınar bikinisiyle ortalığı yıktı geçti Cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti - Sayfa 4

 Sosyetik güzelin paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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