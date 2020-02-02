Eda Taşpınar afiyetle bir tabak dolusu çekirge yedi timsah eti de yemişti
Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar yine yediği bir hayvanla sosyal medya takipçilerinin midesini kaldırmayı başardı. Bu sefer, Meksika'da bir tabak dolusu çekirge yedi.
Yaz aylarında çeşitli sahil bölgelerinde bikinili haliyle gündem olmayı başaran sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, kış aylarında da yerinde durmuyor. Sürekli olarak bronz teniyle dikkatleri üzerine çeken ikoncan, yine deniz, kum, güneşten uzak kalamadı. Taşpınar, bu sefer soluğu Meksika'da aldı.
Bir süredir ünlü tatil mekanı Meksika Tulum’da vakit geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Zaman zaman sosyal medyada yediği ilginç şeyleri paylaşan Taşpınar bu sefer ise takipçilerinin midesini kaldırmayı başardı.
Taşpınar son olarak da Meksika’da çekirge yedi. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.
Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından garipsendi.