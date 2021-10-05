Eda Nur Kaplan'ın intiharında şok gelişme! 'Amca' taciz etmiş anne şikayeti geri aldırmış

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.