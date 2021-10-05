Eda Nur Kaplan'ın intiharında şok gelişme! 'Amca' taciz etmiş anne şikayeti geri aldırmış
ANKARA'da not bırakarak intihar eden Eda Nur Kaplan'la (18) ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Eda Nur'un amcasının tacizine uğradığı ancak annesinin baskısıyla şikayetinden vazgeçmek zorunda bırakıldığı belgelendi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü.
Sabah, Eda Nur Kaplan'ın intiharı üzerine sahte kimlikle ifade veren Sıla F.'nin ifadesine ulaştı. Sıla F., intihar olayın birlikte kaldığı O.K'nın evinde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.
Alkole ilaç attıklarından şüphelendi
Eda Nur Kaplan'ın olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce kendisini arayarak, o dönem birlikte kaldığı O.K isimli şahısla kimliğini göndermesini istediğini anlatan Sıla F., O.K'nin Eda Nur Kaplan'ın bulunduğu karakola kimliği götürdüğünü kaydetti. Sıla F. ifadesinde şunları anlattı: "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı."