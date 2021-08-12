Eda Nur Kaplan'ı gazinoda çalıştıracaklardı! WathsApp mesajları ortaya çıktı
ANKARA'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine 3 şüpheli yeniden gözaltına alındı. Yusuf G.'nin incelenen telefonunda şok mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" yazışmaları bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık itiraz etti
Ankada Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmasının ardından harekete geçerek karar itiraz etti. İtirazın ardından Yusuf G., yeniden gözaltına alınırken, Kaplan'ın şikayeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.
Zanlılardan ikisi tutuklandı
Yeniden hakim karşısına çıkarılan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, odada bulunduğu belirtilen diğer şahıs Aşkın K. ise yurt dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol şartlı serbest kaldı
Şok mesajlar ortaya çıktı
Sabah'ın haberine göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.