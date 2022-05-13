Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında karar açıklandı! İki sanık da beraat etti
ANKARA'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti.
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu. Eda Nur Kaplan'ın intiharının ardından iki isim hakkında dava açılmıştı. Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında karar açıklandı. Mahkeme, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerine dair somut delil bulunamadığından sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun beraatine hükmetti.
Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.
Sanık Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'a zorla bir şey yapmadığını öne sürerek, "Televizyonlarda ben hakkımda söylenenler yalandır. Televizyon kanallarından aradılar yayına çıkmam için kesinlikle gitmedim. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra kaçmadım saklanmadım. Ben adaletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi
Dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunan Ardıçoğlu, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savunarak, beraatini istedi.