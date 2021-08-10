Eda Nur Kaplan intiharında perde aralandı abla Güler Kaplan anlattı!
ANKARA'da 2 erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra 'Kaldıramadım deyip' evinin balkonunda atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan olayı FOX'ta yayınlanan 'Fulya ile Umudum Olsun' programında yeniden masaya yatırıldı. Anne Fatma Kaplan ve ablası Güler Kaplan'ın anlattıkları kan dondurdu.
ANKARA'da yaşanan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan olayını Türkiye günlerdir konuşuyor ve tartışıyor. 2 erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra yaşadıklarını kaldıramayıp, ardında bir not bırakarak intihar eden güzeller güzeli, hayat dolu Eda Nur Kaplan'ın intiharı FOX ekranlarında yeniden masaya yatırıldı, olayın gizli kalmış detayları gün yüzüne çıktı.
Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan arkadaşları, kardeşi Güler Kaplan ve gözü yaşı annesi Fatma Kaplan bildiklerini, gizli tuttuklarını ve akıllarını karıştıran ihtimalleri bir bir anlattı. Failler serbest bırakıldığı için intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ablası Güler Kaplan'ın anlattıkları akılları karıştırdı
Polisler 'biz bir şey yapamayız' dedi: Kardeşi ile beraber yetiştirme yurdunda kaldıklarını belirten Güler Kaplan, Eda Nur Kaplan’ın tecavüze uğradığı gece polisi aradığını söyledi. Eda Nur Kaplan ile internette tanıştıkları tecavüz failleri Yusuf Güzelyurt ve Mehmet A. ile bir mekanda buluştuklarını ifade eden Kaplan, “Ben bir ara tuvalete gittiğimde Eda’yı zorla alıp götürmüşler. Ben Eda’nın kaçırıldığını anlayınca polisi aradım polis bana ‘biz bir şey yapamayız’ dedi” diyerek o gece yaşananları bir kez daha anlattı.
Tehdit mesajları alıyormuş: Kimse kendisine inanmadığı ve tecavüz failleri serbest bırakıldığı için Kaplan’ın intihar ettiğini ifade eden Kaplan, “Kimse bir şey yapmadı. Adamın bir ton dosyası var ama adamı serbest bırakıyorlar. Yusuf olaydan sonra sürekli tehdit mesajları attı.