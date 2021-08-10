Eda Nur Kaplan intiharında perde aralandı abla Güler Kaplan anlattı!

Polisler 'biz bir şey yapamayız' dedi: Kardeşi ile beraber yetiştirme yurdunda kaldıklarını belirten Güler Kaplan, Eda Nur Kaplan’ın tecavüze uğradığı gece polisi aradığını söyledi. Eda Nur Kaplan ile internette tanıştıkları tecavüz failleri Yusuf Güzelyurt ve Mehmet A. ile bir mekanda buluştuklarını ifade eden Kaplan, “Ben bir ara tuvalete gittiğimde Eda’yı zorla alıp götürmüşler. Ben Eda’nın kaçırıldığını anlayınca polisi aradım polis bana ‘biz bir şey yapamayız’ dedi” diyerek o gece yaşananları bir kez daha anlattı.