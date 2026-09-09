Kadın voleybol takımı filede hayran bırakmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaptan Eda'nın sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul sırasında takım kaptanı Eda Erdem ile Erdoğan arasında yaşanan kısa diyalog dikkat çekti. Erdoğan'ın sakatlığını sorduğu milli kaptanın verdiği yanıt ve kendisini ifade biçmi takdir topladı.