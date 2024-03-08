Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri olay oldu

Fenerbahçe için çok özel bir gün olduğunu belirten Ali Koç şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz duyguların tarifi zor. Bu alanda diğer heykeller de bulunacak. Şu anda isimlerini vermek istemiyorum. Eda Erdem, sadece sahada gösterdiği performansla değil, aynı zamanda liderliği ve karakteriyle Türk sporu için önemli bir rol modeldir. Kendisi sadece Fenerbahçe taraftarının değil, tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcudur. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem kulübümüzün hem de milli takımımızın kaptanlığını başarıyla yapıyor. Sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra, Eda'nın cesareti ve özverisi tüm gençler için örnek."