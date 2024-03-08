Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri olay oldu
Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Dündar "Beni Eda Erdem yapan şey, Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve koşulsuz sevgimdir" dedi.
Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan açılış törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Eda Erdem Dündar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.
Fenerbahçe için çok özel bir gün olduğunu belirten Ali Koç şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz duyguların tarifi zor. Bu alanda diğer heykeller de bulunacak. Şu anda isimlerini vermek istemiyorum. Eda Erdem, sadece sahada gösterdiği performansla değil, aynı zamanda liderliği ve karakteriyle Türk sporu için önemli bir rol modeldir. Kendisi sadece Fenerbahçe taraftarının değil, tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcudur. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem kulübümüzün hem de milli takımımızın kaptanlığını başarıyla yapıyor. Sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra, Eda'nın cesareti ve özverisi tüm gençler için örnek."
Ali Koç, Eda Erdem Dündar'ın kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyada çok az sporcuya nasip olacak bir kariyer, başarı, ve sevgiye sahip. Heykel, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularıyla beraber yer alacak. Bu heykel, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak. Fenerbahçe Voleybol Takımı olarak şu anda ligde lideriz. Avrupa'da da yarı finaldeyiz. Takımın arkasında yatan güç, Eda Erdem gibi vizyoner, öncü ve lider sporcularımızın azmi, inancı ve çalışmalarıdır." diye konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Eda Erdem Dündar ise "Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, tribünlere bakmam yeterdi. Fenerbahçeli taraftarının bitmeyen desteği tüm dertlerimin ilacı gibiydi. Fenerbahçe armasını en iyi şekilde taşımak ve taraftarların başını öne eğmemek için mücadele ettim. Fenerbahçe'ye elimden gelen her şeyimi adadım. Her zaman elimden geleni yaptım. Salonlardan başımız hep dik ayrıldık. Bir gün profesyonel hayatım son bulacak. Desteğinize ihtiyaç duyacağım günler olacak. Ömrümün geri kalanında beni bir şey zorladığında bu heykelin önünde duracağım ve 'Ne kaptanlar geldi' bestesi kulağımda çalacak. Beni Eda Erdem yapan şey, Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve koşulsuz sevgimdir. Sizleri çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.