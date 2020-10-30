Eda Ece'yle ayrılan Buğrahan Tuncer yeni sevgilisiyle yakalandı
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece'nin eski sevgilisi Buğrahan Tuncer, yeni aşka yelken açtı.
Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikili, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansıdı.
Başarılı sporcu, önceki akşam Ulus’ta yeni kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Savoy Sitesi’nin önünde kız arkadaşını indiren Buğrahan Tuncer, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken gizemli kız arkadaşı hızlı adımlarla site içerisine kaçtı. Buğrahan Tuncer, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızla uzaklaştı.
ilişkilerinde kriz çıkan hatta bir tartışmaları kameralara yansıyan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Eda Ece, uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile görüşmeyi kesti.
Biten ilişkinin ardından hem Eda Ece hem de Buğrahan Tuncer sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildiler.