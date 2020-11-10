Eda Ece'nin gönlünü Buğrahan Tuncer aldı ikili ayrılığa fazla dayanamadı
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı. Eski sevgilisi Buğrahan Tuncer, güzel oyuncunun gönlünü almayı başardı.
Eda Ece, uzun bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber boy gösterdi. İkili, yaşadıkları aşkı magazin basınından saklama gereği duymayadan gönüllerince yaşadı. Fakat geçtiğimiz aylarda aralarına kara kedi girdi.
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İki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, ağustos ayında ilişkilerine nokta koydu. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını silen ikili ise ayrılığa fazla dayanamadı.
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Hürriyet'in haberine göre Buğrahan Tuncer, eski sevgilisinin gönlünü bir şekilde almayı başardı.
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Öte yandan çift, karantina döneminde de ayrılmış, mayıs ayında yeniden birlikte olmaya başlamıştı.
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