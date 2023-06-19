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Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

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Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturuyor. Ece'nin düğün davetiyesinde ortaya çıkan ayrıntı hayranlarını şoke etti.

Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

Ünlü oyuncu Eda Ece, 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

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Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eda Ece‘nin 21 Haziran’da kıyılacak olan nikah töreninin davetiyesi ortaya çıktı. 

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Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

Davetiyede soyadı ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi. Herkes Eda Ece'nin soyadını 'Ece' olarak biliyordu.

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Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani

Eda Ece'nin soyadının ''Uzunalioğlu'' olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 

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