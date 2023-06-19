Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! 'Soyadı' ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi: Nasıl yani
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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturuyor. Ece'nin düğün davetiyesinde ortaya çıkan ayrıntı hayranlarını şoke etti.
Ünlü oyuncu Eda Ece, 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eda Ece‘nin 21 Haziran’da kıyılacak olan nikah töreninin davetiyesi ortaya çıktı.
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Davetiyede soyadı ayrıntısı herkesi şaşkına çevirdi. Herkes Eda Ece'nin soyadını 'Ece' olarak biliyordu.
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Eda Ece'nin soyadının ''Uzunalioğlu'' olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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