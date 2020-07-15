Eda Ece yine gergin! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile sokakta tartışmıştı

Bodrum tatilinden sevgilisi Buğrahan Tuncer ile beraber dönen Eda Ece, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ece, ''Tatilden yeni döndük, güzel geçti'' dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu objektiflere yansıdı.