Eda Ece yine gergin! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile sokakta tartışmıştı
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer'le kavga ederken görüntülenen oyuncu Eda Ece, alışveriş için Nişantaşı'nda yine oldukça gergin bir halde görüntülendi.
Bodrum tatilinden döndükten sonra İstanbul sokaklarında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tartışırken görüntülenen başarılı oyuncu Eda Ece, Nişantaşı'nda yine gergin bir haldeyken görüntülendi. Birkaç saat gezip alışveriş yapan Ece, çıkışta aracının getirilmesini bekledi.
Basın muhabirleriyle her zaman sohbet eden Eda Ece, bu kez gazetecileri fark edince görüntü vermemek için alışveriş merkezinin içindeki vale noktasına girdi. Kapalı alanda dakikalarca bekleyip dışarı çıkmayan Ece, ardından cipin gelmesiyle hızlı adımlarla direksiyona geçip trafikte gözden kayboldu.
Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla anılırken bir anda sevgilisi Tuncer ile yaşadığı gerilimle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bodrum tatilinden sevgilisi Buğrahan Tuncer ile beraber dönen Eda Ece, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ece, ''Tatilden yeni döndük, güzel geçti'' dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu objektiflere yansıdı.