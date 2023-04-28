Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Çiftin pozları yorum yağmuruna tutuldu

Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile dört yıldır aşk yaşayan oyuncu Eda Ece'nin, ilişkisini düğünle taçlandıracağı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Daha önce yaptığı bir açıklamada "Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Ece'nin, sevgilisiyle haziran ayında evleneceği öğrenilmişti.