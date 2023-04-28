Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Çiftin pozları yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, şubat ayında evlilik kararı almıştı. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan ikili, geçtiğimiz akşam sade bir törenle nişanlandı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ece'ye, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile dört yıldır aşk yaşayan oyuncu Eda Ece'nin, ilişkisini düğünle taçlandıracağı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Daha önce yaptığı bir açıklamada "Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Ece'nin, sevgilisiyle haziran ayında evleneceği öğrenilmişti.
32 yaşındaki güzel oyuncu ile 30 yaşındaki basketbolcunun, görkemli düğünleri için düğün için Beşiktaş’ta bulunan denize sıfır bir oteli tercih ettiği de öne sürülmüştü.
GÜZEL HABER GELDİ
Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çiftten güzel haber, geçtiğimiz akşam geldi. Dünyaevine girmeye hazırlanan çift, bu yolda ilk adımı atarak aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Nişanından fotoğrafları 7.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan Eda Ece, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.