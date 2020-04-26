Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı mı? Gündeme bomba gibi düştü
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tunver'in ayrılık kararı gündeme bomba gibi düştü. Bir senedir aşk yaşayan çiftin ayrılıkları herkesi şok ederken, çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'in basketbol oyuncusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyorlardı. Karantina günlerini birlikte geçiren çiftten ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Takipten çıktılar": Ayrılık iddiaları herkeste şok etkisi yaratırken, ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmaları ve karşılıklı fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını güçlendirdi.
"Doğum günü paylaşımını silmedi": Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece, Instagram hesabından Buğrahan Tuncer'in bütün fotoğraflarını silmesi yalnız doğum günü pozlarına dokunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
"Ayrılmadınız değil mi?": Eda Ece'nin takipçileri "ayrılmadınız değil mi" sorusunu yağdırdı. Henüz çiftten ayrılık haberleriyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Güzel oyuncu, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını tanıştırmıştı.