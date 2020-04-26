Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı mı? Gündeme bomba gibi düştü

"Ayrılmadınız değil mi?": Eda Ece'nin takipçileri "ayrılmadınız değil mi" sorusunu yağdırdı. Henüz çiftten ayrılık haberleriyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Güzel oyuncu, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını tanıştırmıştı.