Eczacılardan ilaç uyarısı: Bunlar yüzünden ölüm kalım savaşı veriliyor
Halk arasında oldukça yaygın olan ve 'takviye edici gıda' ya da 'bitkisel ilaç' adı verilen ilaçlar hakkında uyarılarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, önemli açıklamalarda bulundu.
İlacın sadece eczanelerden alınması ve eczacılar tarafından verilmesi gereken bir ürün olduğunu vurgulayan Saydan, "Kontrolsüz, denetimsiz şekilde internet, aktar gibi yerlerde amaçları sadece para kazanmak olanlar tarafından pazarlanan ilaçları, bitkisel olsalar dahi kullanmayın" dedi.
Saydan, zayıflama gibi çeşitli amaçlarla internet ve aktarlarda satılan bitkisel ürünlere de değinerek, "Özellikle son yıllarda vitaminler, zayıflama ilaçları ve bunların yanı sıra tedavi amaçlı birçok ürün bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız vatandaşa satılıyor. Gelinen noktada halen zayıflama ilaçları internet gibi ortamlarda satılıyor ve yine bu süslü reklamlara inanan gencecik bedenler ölüm kalım savaşı veriyor."
İnternet ya da aktarlarda satılıyor!
Yasal mevzuatta ismi 'takviye edici gıda', halk arasında 'bitkisel ilaç' olan bu ürünler, kontrolsüz, denetimsiz şekilde internet, aktar gibi yerlerde amaçları sadece para kazanmak olanlar tarafından pazarlanmaktadır. Bu gibi ortamlardan bitkisel de olsa ilaç alıp kullanmayın." ifadelerini kullandı.
Saydan, bu ürünlerin internetten satışının engellenebilmesi için yasal tedbirler alınmasının yanı sıra vatandaşların bilinçli olması gerektiğine işaret etti.