Eczacılardan ilaç uyarısı: Bunlar yüzünden ölüm kalım savaşı veriliyor

Saydan, zayıflama gibi çeşitli amaçlarla internet ve aktarlarda satılan bitkisel ürünlere de değinerek, "Özellikle son yıllarda vitaminler, zayıflama ilaçları ve bunların yanı sıra tedavi amaçlı birçok ürün bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız vatandaşa satılıyor. Gelinen noktada halen zayıflama ilaçları internet gibi ortamlarda satılıyor ve yine bu süslü reklamlara inanan gencecik bedenler ölüm kalım savaşı veriyor."