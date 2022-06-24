Eczacıbaşı çalışanları için son görev! Gözyaşları sel oldu
İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanı için Yalova ve Adana'da tören düzenlendi. Cenazeleri memleketlerine uğurlanan çalışanların cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanı için Tüketim Ürünleri Yalova Fabrikası’nda tören düzenlendi.
Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadaki törende, helikopter kazasında hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın cenazeleri fabrikaya getirildi.
Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ın cenazesinin ise doğrudan memleketi Adana’ya gönderildiği öğrenildi.
Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışanlarını kaybetmenin acısını duyduklarını belirterek, “Arkadaşlarımız ideal aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.