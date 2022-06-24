Eczacıbaşı çalışanları için son görev! Gözyaşları sel oldu

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışanlarını kaybetmenin acısını duyduklarını belirterek, “Arkadaşlarımız ideal aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.