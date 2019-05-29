Ecrin'e tecavüz edilmiş mi? Müge Anlı Tatlı Sert'te son dakika bilgiler

Tecavüz bulgusu var mı?

Ecrin'in adli tıpa kaldıralan ceset parçalarına otopsi yapılırken, savcılıktan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Şu an cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" denildi.