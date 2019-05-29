Ecrin'e tecavüz edilmiş mi? Müge Anlı Tatlı Sert'te son dakika bilgiler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin'in katil zanlısı olarak görülen isimlerden Özkan Kurnaz vardı. Son dakika gelişmeler ışığında olayı irdeleyen Müge Anlı, Özkan'ı iyice köşeye sıkıştırdı. İşte yeni gelişmeler:
7 Mayıs'ta kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'ın katili kim? 1.5 yaşındaki Ecrin'in ayakkabıları daha önce bir çok kez aranan dere yatağında bulunmuştu. Ormancılar ayakkabıları görünce etrafı aramış ve kemik parçalarına rastlamıştı.
Ceset parçaları toplandı
Jandarma olay yerinde küçük Ecrin'e ait kafa tası ile ceset parçalarını toplayıp adli tıpa gönderdi. Ceset parçalarında hayvan ısırıkları olduğu belirlerdi. Cesedin kayıp parçalarının bir kısmı bölgede yapılan aramada bulundu. Küçük Ecrin'in ceset bütünlüğünün hayvanlar tarafından mı bozulduğu henüz kesin değil.
Tecavüz bulgusu var mı?
Ecrin'in adli tıpa kaldıralan ceset parçalarına otopsi yapılırken, savcılıktan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Şu an cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" denildi.
Ecrin'i kim öldürdü?
1.5 yaşındaki Ecrin'in katil zanlısı olarak bir numaralı şüpheli amca Özkan Kurnaz gösteriliyor. Ecrin'in kaybolduğu gün cep telefonundan ensest porno içerikleri arayan Özkan Kurnaz, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaydı. Daha önce Ecrin'i şeytan götürdü diyen Özkan, dün de kurtlar kaçırmıştır iddiasında bulunmuştu. Bugün ise yeni bir senaryosu vardı.