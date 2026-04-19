Ecem Erkek'ten hayatına dair çok özel sözler! Gecekondu detayı olay...
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, 90'lı yılların mahalle kültürünü sahneye taşıdı. Oyun hakkında konuşan Erkek, “Yıllar içinde parça parça yazdıklarımı bir araya getirdim. İyi ki gecekonduda büyümüşüm" dedi.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, 90'lı yılların mahalle kültürünü sahneye taşıdı. Oyun hakkında konuşan Erkek, “Yıllar içinde parça parça yazdıklarımı bir araya getirdim. İyi ki gecekonduda büyümüşüm" dedi.
Güldür Güldür Show'daki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve daha sonra birçok projede yer alan Ecem Erkek, özel hayatı ve kısa süre içinde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiriyor. Yıllar içinde yaşadıklarını oyuna döken Erkek, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile evlenmiş ancak çift 2020 yılında boşanmıştı.
Şöhretin başında eşiyle yollarını ayıran Ecem Erkek, "Sen ünlenince mi ayrıldın? Ne yaptın?" sorusuna "Aslında öyle olmadı. 2019 yılında biz ayrıldık. Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" cevabını vermişti.
Yıllar içinde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ecem Erkek, 90’lı yılların mahalle kültürünü mizahi bir dille sahneye taşıdı. Ecem Erkek, Maximum UNIQ’teki ‘Kara Kız’ oyunu öncesi röportaj verdi.