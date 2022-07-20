Ecem Erkek eşini boşayınca bambaşka oldu Güldür Güldür'ün Naime'si çok değişti

Ecem Erkek, Türk tiyatrosunun yetiştirdiği yeni ve gözde yeteneklerden biri. Daha önce dizi oyunculuğu yapan Ecem Erkek'i şöhrete ulaştıran ise Güldür Güldür Show oldu. 2018 yılında Güldür Güldür ekibine dahil olan Ecem Erkek, çıkışını Naime karakteri ile yaptı. Bu karakter sayesinde tüm Türkiye'nin sevdiği ve tanıdığı bir isim haline gelen Ecem Erkek, şöhret olunca ilk iş olarak kendini zayıflama rejimine soktu.