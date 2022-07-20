Ecem Erkek eşini boşayınca bambaşka oldu Güldür Güldür'ün Naime'si çok değişti
Show TV'deki Güldür Güldür'de Naime olarak tanınan Ecem Erkek son haliyle herkesi şaşırttı. Instagramda yaz tatili fotoğraflarını paylaşan Ecem Erkek'in Naime halinden eser yok. 33 yaşındaki Ecem Erkek'in çocukluk fotoğrafları ise Naime karakterinin birebir kopyası... Eşi Yüce Armağan Erkek ile 2 yıl önce boşanan Ecem Erkek bekarlığın tadını çıkarıyor. İşte Ecem Erkek'in instagram profilinden yansıyan eski ve yeni hali...
Tiyatro oyuncusu Ecem Erkek'i Türkiye Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programı ile tanıdı. Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, başarılı oyunculuğu ile fenomen olan bir tipleme yarattı. 33 yaşındaki Ecem Erkek'in yıllar içindeki değişimi ise instagram profilinde yer alıyor. Ünlü olduktan sonra eski fotoğraflarını silmeyen Ecem Erkek, ekrandaki Naime tiplemesinden çok farklı bir profil sunuyor. Eşinden 2020 yılında boşanan Ecem Erkek, yaz tatilinden çektiği fotoğraflar ise takipçilerini hem şaşırtı hem çok beğeni aldı. İşte Güldür Güldür Naime'nin eski ve yeni hali:
Ecem Erkek, Türk tiyatrosunun yetiştirdiği yeni ve gözde yeteneklerden biri. Daha önce dizi oyunculuğu yapan Ecem Erkek'i şöhrete ulaştıran ise Güldür Güldür Show oldu. 2018 yılında Güldür Güldür ekibine dahil olan Ecem Erkek, çıkışını Naime karakteri ile yaptı. Bu karakter sayesinde tüm Türkiye'nin sevdiği ve tanıdığı bir isim haline gelen Ecem Erkek, şöhret olunca ilk iş olarak kendini zayıflama rejimine soktu.
Güldür Güldür Show'a başladığında hafif toplu haliyle dikkat çeken Ecem Erkek, Naime karakteri tutunca platese başladı. Sporla değişimin kapısını açan Ecem Erkek, fit bir görüntüye kavuşurken, Instagram sayfasına da bu değişimi yansıdı.
Ecem Erkek'in çocukluğu : 24 Haziran 1989 doğumlu olan Ecem Erkek, aslen Ankaralı. 33 yaşında olan Ecem Erkek'in yukarda gördüğünüz çocukluk fotoğrafı. Güldür Güldür'deki Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.