Ece Yüksel sade bir törenle evlendi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada viral oldu! Bakın damat kim çıktı...

Oyuncu Ece Yüksel, başarılı performansıyla Aşk101 ve Yargı dizisiyle büyük ilgi çekmişti. Genç yaşta yıldızı parlayan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda çocukluk aşkı Martin Wevers ile aile arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi. Nikahta çekilen fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.