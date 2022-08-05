Ece Yüksel sade bir törenle evlendi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada viral oldu! Bakın damat kim çıktı...
Oyuncu Ece Yüksel son zamanlarda adını sık duyduğumuz ünlülerden biri... Önce Aşk101, daha sonra Yargı dizisiyle yıldızı parlamıştı. Genç yaşta şöhreti yakalayan Ece Yüksel, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı çocukluk aşkıyla evlendi. Çift, sade bir nikah töreni yapmayı tercih etti. Nikahtan gelen görüntüler ise sosyal medyada dikkat çekti.
Oyuncu Ece Yüksel, başarılı performansıyla Aşk101 ve Yargı dizisiyle büyük ilgi çekmişti. Genç yaşta yıldızı parlayan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda çocukluk aşkı Martin Wevers ile aile arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi. Nikahta çekilen fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran 24 yaşındaki oyuncu, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız." mesajını paylaştı.
Haziran ayında nişanlanan çiftin düğün fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Yüksel, nikah için sade bir elbise giymeyi tercih etti.