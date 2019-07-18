Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İhlas Haber Ajansı
BODRUM’da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı. Öte yandan çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenildi.
Önceki gün Bodrum’un serin sularında yüzerken görüntülenen sunucu Ece Vahapoğlu, erkek bebek beklediklerini söyledi.
13
5 aylık hamile karnının iyice şiştiği görülen sunucu bol bol denize girip serinledi. Doğacak bebeklerine henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen çift, denizin tadını doyasıya çıkardı.
23
33