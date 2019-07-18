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Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

BODRUM’da tatiline başlayan 5 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay Ege sularının serinliğine kendilerini kaptırdı. Öte yandan çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenildi.

Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Sayfa 1

Önceki gün Bodrum’un serin sularında yüzerken görüntülenen sunucu Ece Vahapoğlu, erkek bebek beklediklerini söyledi. 

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Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Sayfa 2

5 aylık hamile karnının iyice şiştiği görülen sunucu bol bol denize girip serinledi. Doğacak bebeklerine henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen çift, denizin tadını doyasıya çıkardı. 

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Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Sayfa 3
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