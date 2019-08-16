Ece Vahapoğlu hamileliğinde bakın kaç kilo almış sosyal medyadan paylaştı

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, geçtiğimiz yıl ilişkilerini evliliğe taşımış ve geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.