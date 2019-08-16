Ece Vahapoğlu hamileliğinde bakın kaç kilo almış sosyal medyadan paylaştı
Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü sunucu Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Beslenmesine ve sporuna dikkat eden hamile sunucu Vahapoğlu, şimdilik ne kadar kilo aldığını sosyal medyadan duyurdu.
Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, geçtiğimiz yıl ilişkilerini evliliğe taşımış ve geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Beslenmesine ve spora önem veren Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından hamilelik boyunca 8 kilo aldığını açıkladı. Vahapoğlu, hayatında ilk defa 60 kiloyu gördüğünü belirtti.
Ece Vahapoğlu, sosyal medyadan hamilelik pozunu paylaşarak, ''Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm. Hamilelikte 26. haftama (6,5 ay) girerken tartı artık 60’ları gösteriyor. Başlangıç kilom 51,7 kg idi; yani 7. aya yaklaşırken 8 kg aldım bile. Herhalde bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar bunlar" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Vahapoğlu, kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu: