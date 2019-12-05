Ece Vahapoğlu doğum yaptı bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmiş, çift, bebekleri olacağının haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu, doğum yaptı, anne oldu.