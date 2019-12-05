Ece Vahapoğlu doğum yaptı bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Sunucu Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay çifti anne-baba olmanın heyecanını yaşadı, Vahapoğlu, bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı.
Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmiş, çift, bebekleri olacağının haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu, doğum yaptı, anne oldu.
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Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" diyerek hamileliğini duyurmuştu.
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Bebeği için akıma uyarak baby shower partisi düzenleyen Ece Vahapoğlu, oğlu olacağını adını da 'Efe' koyacaklarını açıklamıştı.
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Çiftin bebekleri Efe, dünyaya geldi. Ece Vahapoğlu, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Vahapoğlu, oğlu ile karesine şu notu düştü:
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