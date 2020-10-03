Ece Üner'in makyajsız halini Damla Ersubaşı paylaştı yorum yağmuruna tutuldu
Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'le çekildiği pozunu paylaşan Damla Ersubaşı'nın fotoğrafına yorum yaptı. Ece Üner'in makyajsız hali olay oldu.
Geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ersubaşı, son olarak Show Ana Haber'de gündeme dair yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner ile buluştu.
Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti. Ece Üner'i makyajsız zor tanıyan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" yorumları yapıldı.
Ece Üner: 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapan Dinç Üner’in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk’te çalıştıktan sonra Habertürk’e geçmiştir.