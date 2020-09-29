Ece Üner'in Kim Kardashian çıkışına Deniz Çakır sert çıktı cevap gecikmedi
Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan savaşa dair küstah açıklamalarda bulundu. Ece Üner'in Kardashian çıkışı Deniz Çakır'la birbirlerine girmelerine neden oldu.
Ermeni asıllı ABD'li magazin figürü Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia ederek küstah bir paylaşımda bulundu.
Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini iddia etti. Kardashian "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.
Kardashian'ın bu açıklamalarının ardından birçok Türk sosyal medya kullanıcısı, tepki gösterirken Show TV haber spikeri Ece Üner de Kardashian'a olay yaratan bir çıkış yaptı.
Ece Üner'in olay yaratan 'popo' göndermesi
Ece Üner, ana haberde Kardashian'ın ifadelerini dile getirmenin ardından "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" dedi.