Ece Seçkin'e yeni yaşında sevgilisinden 600 bin liralık sürpriz!
Ece Seçkin, yeni yaşını önceki akşam nişanlısı Çağrı Terlemez’in organize ettiği partiyle kutladı. Sürprizi bu partiyle sınırlı kalmayan Terlemez, şarkıcıya 600 bin lira değerinde Porsche Carrera otomobil hediye etti.
29’uncu yaşını kutlayan Ece Seçkin'e nişanlısı sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.
Partiye Derya Uluğ, Asil Gök, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Murat Joker, Murad Küçük’ün de arasında bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.
Partinin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Ece Seçkin, “Bir sürpriz bekliyordum ama bu kadarını değil. Bu gece sevdiğim bütün arkadaşlarım burada. Günlerdir hiçbir şey çaktırmadılar bana. Çok mutluyum. Bol konserli, çok güzel şarkılar ve işler yapacağımız, uğurlu bir yaş olsun.” dedi.
Gece de Çağrı Terlemez'den bir sürpriz daha geldi. Terlemezi nişanlısına 600 bin TL değerinde Porsche Carrera otomobil hediye etti.
Seçkin “Uzun zamandır bu otomobili istiyordum. Evet pahalı bir hediye ama beni gerçekten çok mutlu etti” dedi.