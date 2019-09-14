Ece Seçkin'e yeni yaşında sevgilisinden 600 bin liralık sürpriz!

Partinin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Ece Seçkin, “Bir sürpriz bekliyordum ama bu kadarını değil. Bu gece sevdiğim bütün arkadaşlarım burada. Günlerdir hiçbir şey çaktırmadılar bana. Çok mutluyum. Bol konserli, çok güzel şarkılar ve işler yapacağımız, uğurlu bir yaş olsun.” dedi.