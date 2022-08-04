Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlatılmıştı! İşte ünlü popçunun yaralandığı o anın yeni görüntüleri

Kimisi en yüksek çatıya, kimisi en yüksek elektrik direğine çıkıyor, kimisi olmaz denilen hareketleri yapıp, kimileri de saç saça baş başa kavga ediyor. Hepsinin tek bir amacı var sosyal medyada fenomen olabilmek. Sosyal mecra için video çekmek isterken yaşanan facialar ise giderek büyüyen tehlikeyi gözler önüne seriyor. Neredeyse her 3 ayda bir yeni akım olarak gençlere empoze edilen birbirinden tehlikeli hareketler hem gençleri hem de çevrelerinde bulunan insanları tehdit ediyor. Son olarak gençler arasında video kaydına basılarak sahneye metrelerce mesafeden fırlatılan cep telefonlar sanatçılar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta bir sosyal medya uygulamasında başlayan akım için sahneye telefon fırlatan kişi, ünlü popçu Ece Seçkin'in boynundan yaralanmasına neden oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaşananlara sitem ederken, sanatçının yaralandığı olayın ortaya yeni çıkan görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.