Ece Seçkin'e pilot sevgilisi cip alınca boyunu eleştirenlere olay gönderme yaptı
Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile kendisini eleştirenlere olay bir göndermede bulundu.
Ece Seçkin, uzun bir süredir beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmeye hazırlanırken Terlemez'in hediyesiyle sosyal medyayı birbirine kattı. Geçtiğimiz sene nişanlanan çiftten Terlemez, sevgilisi Ece Seçkin'in doğum günü için bir parti organize etti.
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Sevgilisi için bir parti organize eden pilot Çağrı Terlemez, Ece Seçkin'e doğum günü hediyesi olarak, cip satın aldı.
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Boyunun kısalığı zaman zaman eleştirilen Ece Seçkin, içindekileri bu hediye ile dökerek, kendisini eleştirenlere laf çarptı.
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Ece Seçkin, ayılı anahtarlığının fotoğrafını paylaşıp, "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize" notunu düşerek boyuyla dalga geçenlere nispet yaptı.
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