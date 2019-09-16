Ece Seçkin'e pilot sevgilisi cip alınca boyunu eleştirenlere olay gönderme yaptı

Ece Seçkin, uzun bir süredir beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmeye hazırlanırken Terlemez'in hediyesiyle sosyal medyayı birbirine kattı. Geçtiğimiz sene nişanlanan çiftten Terlemez, sevgilisi Ece Seçkin'in doğum günü için bir parti organize etti.