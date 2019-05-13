Ece Seçkin'den takipçisine sert çıkış! Boyuna takılan takipçi kızdırdı!

Ece Seçkin'in üzerine fazla gelinen bir konu olan boy konusunda Seçkin'in sosyal medyada paylaştığı boydan fotoğrafının altına yorum yağdı. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen Seçkin, öyle bir cevap verdi ki birçok kişi verdiği cevabı beğendi.