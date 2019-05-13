Ece Seçkin'den takipçisine sert çıkış! Boyuna takılan takipçi kızdırdı!
Ece Seçkin, sosyal medya hesabından boydan fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin yazdığı yorum ise Seçkin'i oldukça kızdırdı.
Ece Seçkin'in üzerine fazla gelinen bir konu olan boy konusunda Seçkin'in sosyal medyada paylaştığı boydan fotoğrafının altına yorum yağdı. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen Seçkin, öyle bir cevap verdi ki birçok kişi verdiği cevabı beğendi.
Seçkin, sosyal medyadan bu fotoğrafını ''Annem hemen yazar şimdi “sok o dili içeri hiç beğenmesjsjsksksks” notuyla paylaştı ve yorum yağmuruna tutuldu. Seçkin'in paylaşımına bir takipçisi, ''Boya bak" yorumu yaparak dalga geçti ve Seçkin, takipçisine ateş püskürdü.
Seçkin, o yoruma, "Üst dudağın dolgudan patlamak üzere. Profil fotoğrafından çıkıp evreni kaplayacak gibi. Dikkat et" yanıtını vererek takipçisine cevap verdi.
Çağrı Terlemez ile mutlu bir ilişki sürdüren şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde ise Eser Yenenler'in sunduğu EYS şova katılmış ve yaptığı samimi itiraflarla gündeme gelmişti.