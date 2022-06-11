Ece Seçkin yoğun iş temposuna bir günlük deniz molası verdi
Son dönemlerin Türk pop müziğinin parlayan yıldızlarından olan, sesiyle, görüntüsüyle gönüllere taht kuran Ece Seçkin yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz eylül ayında dünya evine girmişti! Yoğun iş temposunda olan Seçkin konserlerine bir günlük deniz molası verdi! Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan güzel şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı..
Türk pop müziğinin parlayan yıldızlarından olan, son dönemlerde sesiyle, sahne görüntüsüyle gönüllere taht kuran Ece Seçkin yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz eylül ayında dünya evine girmişti! Yoğun iş temposunda olan Seçkin bir günlüğüne konserlerine deniz molası verdi! Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan güzel şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı..
Hayranların beğenesine sundu..
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserlerinden fırsat bulup bir günlüğüne tatile çıktı. Mor bikinisiyle denizde çekildiği karelerini paylaşan Seçkin, arka arkaya karelerini hayranlarının beğenisine sundu.
Deniz molası verdi..
Özel hayatı ve sahne paylaşımlarıyla sosyal medyanın sık sık adından söz ettiği isimler arasında yer alan Ece Seçkin yaz başından beri 24 konser verdi. Koşuşturmaktan tatil yapmaya vakit bulamayan Seçkin önceki gün bir günlük mola verip deniz ve güneşin tadını çıkardı.
"1 günlük mola çok iyi geldi.."
Bikinili pozlarını sosyal medyada paylaşan pop şarkıcı “Çok uzun zamandır sadece konser verdiğimi fark ettim. Bir günlük mola çok iyi geldi” dedi.