Ece Seçkin yoğun iş temposuna bir günlük deniz molası verdi

Türk pop müziğinin parlayan yıldızlarından olan, son dönemlerde sesiyle, sahne görüntüsüyle gönüllere taht kuran Ece Seçkin yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz eylül ayında dünya evine girmişti! Yoğun iş temposunda olan Seçkin bir günlüğüne konserlerine deniz molası verdi! Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan güzel şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı..