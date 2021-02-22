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Ece Seçkin yeni imajını iddialı pozlarıyla beraber paylaştı herkesi hayran bıraktırdı

Şarkıcı Ece Seçkin, yeni saç stilini sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlarıyla beraber paylaştı. Seçkin'in yeni imajı çok beğenildi.

Pilot Çağrı Terlemez ile sevgili olan Ece Seçkin, sarı saçlarından sıkıldı, imaj değişikliğine gitti. Nişanlısıyla paylaştığı aşk pozlarının yerini bu kez Ece Seçkin'in yani saçlarıyla beraber iddialı paylaşımları aldı.

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Daha önce saçlarını pembeye boyayan genç popçu, bu sefer de sarı olan saçlarını mor renge boyattı. 

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Renkli kişiliğiyle de her daim dikkat çeken Seçkini yeni imajını şık bir kombinle Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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"Mutlu hafta sonları" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin'e yorum ve beğeni yağdı.

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