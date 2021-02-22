Ece Seçkin yeni imajını iddialı pozlarıyla beraber paylaştı herkesi hayran bıraktırdı

Pilot Çağrı Terlemez ile sevgili olan Ece Seçkin, sarı saçlarından sıkıldı, imaj değişikliğine gitti. Nişanlısıyla paylaştığı aşk pozlarının yerini bu kez Ece Seçkin'in yani saçlarıyla beraber iddialı paylaşımları aldı.