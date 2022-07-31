Ece Seçkin ucuz kurtuldu! Konserde bir seyirci telefon fırlattı

Bursa'da konser veren şarkıcı Ece Seçkin büyük bir tehlike atlattı. Seçkin'in yaptığı açıklamaya göre bir seyirci TikTok'ta paylaşmak için elindeki telefonu sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya fırlattı. Refleksle kolunu kaldıran Ece Seçkin telefonun gözüne gelmesini engelledi ancak koluna çarpan telefon sonrasında Seçkin'in omzunu yaraladı..