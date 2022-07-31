Ece Seçkin ucuz kurtuldu! Konserde bir seyirci telefon fırlattı
BURSA'da konser veren Ece Seçkin, sahnedeyken bir seyircinin kendisine telefon fırlatması ile boynundan yaralandı.
Bursa'da konser veren şarkıcı Ece Seçkin büyük bir tehlike atlattı. Seçkin'in yaptığı açıklamaya göre bir seyirci TikTok'ta paylaşmak için elindeki telefonu sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya fırlattı. Refleksle kolunu kaldıran Ece Seçkin telefonun gözüne gelmesini engelledi ancak koluna çarpan telefon sonrasında Seçkin'in omzunu yaraladı..
Konser sonrası boynundaki yarayı gösteren Ece Seçkin kimseden şikayetçi olmadığını açıkladı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa konseri zehir oldu. Genç şarkıcı sahnedeyken telefonla saldırıya uğradı.
Telefon fırlattılar
Ece Seçkin Bursa konserine gayet güzel başladı. Art arda sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı kalabalığın içinden fırlatılan telefonla neye uğradığını şaşırdı.