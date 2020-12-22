Ece Seçkin mutasyona uğrayan virüsü duyunca diline hakim olamadı bastı küfrü
Ece Seçkin, koronavirüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılığının arttığını duyunca çileden çıktı. Şarkıcı, Twitter hesabından ağzını bozarak tepki gösterdi.
Ece Seçkin, uzun bir süredir koronavirüs nedeniyle evde karantinada. Hal böyle olunca Seçkin, sosyal medyayı her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. Virüsle ilgili yorumlarını da Twitter'dan paylaşıyor.
Seçkin, son olarak koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleriyle ise yıkıldı. Mutasyon nedeniyle koronavirüsün bu kez bulaş hızının artması canını fena sıktı.
Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" yazdı.
Öte yandan Pilot Çağrı Terlemez ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik teklifi alan Ece Seçkin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle nikahını ertelemişti.