BIST 1.406
DOLAR 7,63
EURO 9,34
ALTIN 460,77

Ece Seçkin mutasyona uğrayan virüsü duyunca diline hakim olamadı bastı küfrü

Ece Seçkin, koronavirüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılığının arttığını duyunca çileden çıktı. Şarkıcı, Twitter hesabından ağzını bozarak tepki gösterdi.

Ece Seçkin, uzun bir süredir koronavirüs nedeniyle evde karantinada. Hal böyle olunca Seçkin, sosyal medyayı her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. Virüsle ilgili yorumlarını da Twitter'dan paylaşıyor.

115

Seçkin, son olarak koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleriyle ise yıkıldı. Mutasyon nedeniyle koronavirüsün bu kez bulaş hızının artması canını fena sıktı.

215

Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" yazdı.

315

Öte yandan Pilot Çağrı Terlemez ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik teklifi alan Ece Seçkin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle nikahını ertelemişti.

415