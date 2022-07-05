Ece Seçkin kendi kendini sansürledi! Kalçasına...
Güzel şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor. Ece Seçkin'in son yaptığı paylaşım, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in sosyal medya hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunuyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettiren Ece Seçkin, son olarak spor yaptığı anların videosunu paylaştı.
Ece Seçkin'in Bodrum'da konser öncesi bikinisiyle spor yaparken kalçasını bir emoji ile sansürlemesi takipçilerinin dikkatini çekti.
Uçak korkusunu yenmek için terapi alıyor
Pilot Çağrı Terlemez ile evli olan Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada uçak korkusu olduğunu hatta konserlerine giderken karayolunu tercih etmeye çalıştığını söylemişti. Bu korkusu için tedavi görmeye başlayan şarkıcı, "Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım" ifadelerini kullanmıştı.
Ece Seçkin kimdir?
Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.
2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.