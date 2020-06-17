Ece Seçkin karantina sürecinde milyonlar kazandı bakın nasıl yaptı
Karantina sürecinde unutulmaktan korktuğunu söyleyen Ece Seçkin, karantinada tam 2 milyon lira kazandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı yakıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir evinde gönüllü karantina altında olan şarkıcı Ece Seçkin, bu süreçte kazandığı parayla duyanların dudağını uçuklattı.
Karantina sürecinde unutulmaktan korktuğunu söyleyen Seçkin, çözümü sosyal medyada buldu. Hayranlarıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınlarla iletişimde kalan Ece Seçkin, para kazanmanın yolunu aynı yöntemle çözdü.
Genç şarkıcı, son iki ayda gerçekleştirdiği marka anlaşmaları sayesinde 2 milyon TL kazanç sağladı. Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığında olan Seçkin, biriktirdiği parayla bir süredir istediği villayı satın alacak.
Başarılı şarkıcı, 13 Haziran Cumartesi günü ''dans challenge'' başlatmıştı. ''Dans challange'' kapsamında takipçilerin yollayacağı videolar arasından çeşitli görüntüler seçilecek.