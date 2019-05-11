Ece Seçkin Eser Yenenler'in şovuna katıldı samimi itiraflar

"Sahte hesap kullanıyor musun?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Evet kullanıyorum. Aslında bizim bir tane fake hesabımız var kız arkadaşlarımla beraber. Böyle 7 kişi falan kullanıyoruz biz o hesabı. Genelde kızlar eski sevgililerini stolklamak için kullanıyor. Ben çok fazla girmiyorum. Ama bazen böyle birisine bakmak istediğim zaman girdiğim kullandığım oluyor" cevabını verdi.