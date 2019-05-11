Ece Seçkin Eser Yenenler'in şovuna katıldı samimi itiraflar
Ece Seçkin, Eser Yenenler'in sunduğu 'EYS Show'a konuk oldu ve samimi itiraflarda bulundu.
Ece Seçkin, Eser Yenenler'in sunduğu şov programında hakkında samimi itiraflarda bulundu. Şu anda nişanlılık döneminde olan Seçkin, gündeminde evlilik olmadığını ve nişanlılığın tadını çıkartmak istediğini söyledi.
Ece Seçkin'in parmağındaki tektaş yüzüğe takılan Eser Yenenler'in, "O neden o kadar büyük? Ben galiba ayıp etmişim. Benim aldığım yüzük, bunun 5'de 1'i" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.
"Sahte hesap kullanıyor musun?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Evet kullanıyorum. Aslında bizim bir tane fake hesabımız var kız arkadaşlarımla beraber. Böyle 7 kişi falan kullanıyoruz biz o hesabı. Genelde kızlar eski sevgililerini stolklamak için kullanıyor. Ben çok fazla girmiyorum. Ama bazen böyle birisine bakmak istediğim zaman girdiğim kullandığım oluyor" cevabını verdi.
Şarkıcılık dışında hukuk fakültesi öğrencisi olan Ece Seçkin, neden bu bölümü seçtiğini açıkladı: "Aslında hukuk fakültesini yanlışlıkla kazandım. Çevremde arkadaşlarım sürekli böyle ders çalışıyorlar ve iyi yerlere geliyorlardı. Ben de biraz hırslı bir insanımdır. Bende o dönemde baya ders çalıştım. 'Nasıl olsa kazanamam' diyerek girdiğim sınavda, hukuk fakültesini kazandım. Fakat şu anda dondurdum.