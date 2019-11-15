Ece Seçkin araba sürerken rap söyledi herkesin dikkatini bakın ne çekti
Ece Seçkin, arabada Rozz Kalliope’nin 'Benjamins II' rap parçasına eşlik etti, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bambaşka bir şey oldu.
Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Ece Seçkin, klip çekimleri için gittiği Güney Afrika'da evlilik teklifi almış, sürprizle mutluluktan havalara uçmuştu. Zaman zaman sosyal medya hesabından sevgilisiyle mutluluk pozları paylaşan Ece Seçkin, bu sefer rap söylediği anları paylaştı.
Araba sürerken Rozz Kalliope’nin 'Benjamins II' adlı rap parçasına eşlik eden Ece Seçkin, ''Çok saçmaaaaaaaaa ama böyleyim. Bu arada abone kartı okutuşum Çağrı’nın kayda girmesi ve şarkının introsu muhteşem bir uyumla ilerlememiş mi?'' diyerek o anları Instagram'dan paylaştı.
Ece Seçkin'in rap performansı herkes tarafından beğeniyle karşılanırken sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bambaşka bir şey oldu.
Seçkin'in takipçileri, ''Acilen rap piyasasına girmen lazım'' derken bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Tektaşına bakmaktan şarkıyı dinleyemedim'', ''Tektaşı, gözümü aldı'' , ''Tektaşın gözüme girdi'' gibi birçok yorum yapıldı.