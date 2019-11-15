Ece Seçkin araba sürerken rap söyledi herkesin dikkatini bakın ne çekti

Araba sürerken Rozz Kalliope’nin 'Benjamins II' adlı rap parçasına eşlik eden Ece Seçkin, ''Çok saçmaaaaaaaaa ama böyleyim. Bu arada abone kartı okutuşum Çağrı’nın kayda girmesi ve şarkının introsu muhteşem bir uyumla ilerlememiş mi?'' diyerek o anları Instagram'dan paylaştı.