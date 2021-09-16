Ece Seçkin 4 gelinlikle evlendi! Eşi Çağrı Terlemez pilotluk yapıyor
Ece Seçkin uzun yıllar beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünya evine girdi. Ünlülerin de yer aldığı düğünde 4 ayrı gelinlik giyen Ece Seçkin, Instagram hesabından, bu gelinlikleri hediye edeceğini duyurdu.
Şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün tören öncesinde paylaşımlarda dikkatleri üzerine topladı. Ece Seçkin'in düğünde giydiği dört farklı gelinlik büyük ilgi gördü. Düğüne en çok damgasını vuran ise Ece Seçkin'in uzun ve güçlü bir şekilde 'Evet' demesi oldu. Sosyal medyada 'Ece'nin 'evet'i uzaydan duyuldu' esprileri yapılırken, düğün tam bir ünlüler geçidi olarak renkli karelerle Instagram'da tüm gece boyunca paylaşıldı.
Ece Seçkin bu dört gelinliği hediye edeceğini duyurdu.
Ece Seçkin uzun zamandır aşk yaşadığı Çağrı Terlemez ile evlilik yolunda ilk adımı 2018 yılında atmıştı.
Düğüne Ece Seçkin'in ünlü dostları Derya Uluğ, Merve Özbey, Danla Biliç, Enis Arıkan, İrem Derici, Sinan Akçıl gibi isimler katıldı.