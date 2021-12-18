Ece Ronay ile davalık olan Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyede!
Şarkıcı Ece Ronay'ın "taciz" ve "hakaret" şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi. Ünlü şovmenin adliyeye tekerli sandalye ile geldiği görüldü
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığıyla savcılığa sunan Ronay, Erbil’in kendisine tacizde bulunduğunu ve hakaret ettiğini iddia etmişti. Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.
Adliyeye gelirken yürümekte zorluk çektiği görülen Erbil, tekerlekli sandalye ile savcılığa çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil sonrasında, savcılıktan çıktı.
"İyi bayramlar" mesajı dikkat çekti
Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, "İyi bayramlar." diyen Erbil, ardından adliyeden ayrıldı.
'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı.