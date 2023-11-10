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Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

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Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir yıldır kendi adını verdiği iki güzellik merkezini işletiyor. Dilan Polat'a özenerek bu sektöre girdiğini söyleyen Ronay, aylık kazancını açıkladı.

Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

‘2. Sayfa’ adlı magazin programına katılan şarkıcı ve fenomen Ece Ronay çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

Tutuklanan Dilan Polat’ın gösterişli hayatını rol model alarak güzellik merkezi sektörüne girdiğini belirten Ece Ronay, “Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum. 

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Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

-Evim ve arabam vardı onları sattım, kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 

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Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu

-1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım” dedi.

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