Ece Ronay aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat'a ödediği parayı da söyledi: Hayatı bana rol model oldu
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir yıldır kendi adını verdiği iki güzellik merkezini işletiyor. Dilan Polat'a özenerek bu sektöre girdiğini söyleyen Ronay, aylık kazancını açıkladı.
‘2. Sayfa’ adlı magazin programına katılan şarkıcı ve fenomen Ece Ronay çarpıcı açıklamalar yaptı.
Tutuklanan Dilan Polat’ın gösterişli hayatını rol model alarak güzellik merkezi sektörüne girdiğini belirten Ece Ronay, “Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum.
-Evim ve arabam vardı onları sattım, kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum.
-1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım” dedi.