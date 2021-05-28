Ece Hakim Harward'ı bitirdi ATV'nin reyting rekortmeni dizisini bırakmıştı

Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Ece Hakim'e tebrik mesajları yağdı. EDHO'da beraber rol aldıkları Yasemin Sakallıoğlu, ''Güzel suratlım. Gitmeden birkaç gün önce kafede oturduğumuz zaman geldi aklıma. Zaman ne hızlı. Şimdi senin için her şey eskisinden daha güzel olsun inşallah'' yazdı.