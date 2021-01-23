Ece Gürsel yasak aşk yaşayan ablası Burçe Gürsel için bakın neler dedi

Gürsel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören, bilinçli, bilinçsiz, okumuş ya da cahil, böyle hassas konulara "ayrıca" çok meraklı olan, diğerlerinin de dikkatine; Ablam 'Burçe Gürsel' hakkında yapılan haberlerle ilgili, çok fazla konuşmamayı tercih ettim.''