Ece Gürsel yasak aşk yaşayan ablası Burçe Gürsel için bakın neler dedi
Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel'in Rıfat Sarıcaoğlu'yla yasak aşk yaşamasını ailece doğru bulmadıklarını söyledi.
Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, uzun yıllardır başka bir kadınla evli, iki çocuk babası Rıfat Sarıcaoğlu ile aşk yaşıyor. Sarıcaoğlu'ndan iki çocuğu bulunan Burçe Gürsel, geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ayrılık haberlerine verdiği pişkin cevapla eleştirildi.
Burçe Gürsel ayrılık haberlerine, "Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne olmayınca ayrıldık zannedildi. İlişkimiz bu şekilde sürüyor" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
İlişkisiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Burçe Gürsel'in manken olan kardeşi Ece Gürsel ise ilk kez konuştu. Ablasının ilişkisi hakkında Instagram hesabından "Açıklama" adı altında bir paylaşım yayınlayan Ece Gürsel, kesin bir dille ilişkiyi onaylamadığını söyledi.
Gürsel yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören, bilinçli, bilinçsiz, okumuş ya da cahil, böyle hassas konulara "ayrıca" çok meraklı olan, diğerlerinin de dikkatine; Ablam 'Burçe Gürsel' hakkında yapılan haberlerle ilgili, çok fazla konuşmamayı tercih ettim.''