Ece Erken'in sosyal medyada sahte hesapları ifşa oldu
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucu Ece Erken'in canlı yayında Instagram'daki sahte hesapları bir bir ifşa oldu. Ece sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu.
Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı sürüyor.
Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.
'Maceraci,Sezaikk,Askkk' gibi sahte hesapları var
Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.