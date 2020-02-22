Ece Erken'in sosyal medyada sahte hesapları ifşa oldu

Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu.