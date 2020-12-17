Ece Erken'in son hali görenleri şoke etti! Estetik kurbanı olduğu iddiası yayıldı
Ece Erken'in son halini görenler estetik kurbanı olduğunu iddia etti. Erken'in yüzündeki değişimi görenler bir hayli şaşırdı.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yaptığı dönemde Benan hanımla evli olan Beşiktaş eski hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başlayan Ece Erken'in son hali ağızları açık bıraktı.
New York tatilinde olan Ece Erken geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaştı. Tatilden sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ece Erken’in yüzündeki değişim dikkat çekti.
Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken aldığı kilolarda dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Ece Erken, Benan Mahmutyacıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.