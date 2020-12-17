Ece Erken'in son hali görenleri şoke etti! Estetik kurbanı olduğu iddiası yayıldı

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yaptığı dönemde Benan hanımla evli olan Beşiktaş eski hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başlayan Ece Erken'in son hali ağızları açık bıraktı.