Ece Erken'in Şafak Mahmutyacızıoğlu'nun eşi Benan'a mesaj attığı iddiası çıldırttı
Yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını söylese de başı beladan kurtulmuyor. Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj attığı iddia edildi.
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşka bir son verdiğini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Alışveriş yaptığı esnada da durumun artık mahkemelik olduğunu söyleyen Ece Erken durumu şu şekilde ifade etti:
"Gerekli evrakları mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak"
Başka sözler söylemeden basın mensuplarının yanından ayrılmak isteyen Ece Erken için ise yeni ortaya atılan iddia yine ortalığı karıştırdı.
‘Zamasalak’ isimli sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi.
Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı. Bu hesap üzerinden ayrıca Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken'in açtığı iddia edildi.