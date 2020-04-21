Ece Erken'in Şafak Mahmutyacızıoğlu'nun eşi Benan'a mesaj attığı iddiası çıldırttı

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşka bir son verdiğini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Alışveriş yaptığı esnada da durumun artık mahkemelik olduğunu söyleyen Ece Erken durumu şu şekilde ifade etti:

"Gerekli evrakları mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak"