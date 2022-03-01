Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından şifreli paylaşımı 'Fayyem' anlamı ne demek

Ünlü sunucu Ece Erken 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından yasını tutmaya devam ediyor. İlaçlarla ayakta duran Ece Erken, kişisel Instagram hesabından eşinin vefatı ve sonrasındaki yasıyla ilgili süreci sevenleriyle paylaşıyor. Son paylaşımlarında gizemli ve alışılagelmeyen bir kelime kullanan Ece erken'in şifreli paylaşımının sırrı ortaya çıktı.