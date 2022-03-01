Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından şifreli paylaşımı 'Fayyem' anlamı ne demek
Ece Erken avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından Instagram'daki paylaşımlarıyla yasını sürdürüyor. Ece Erken'in boş bir kağıda yazdığı 'Fayyem' kelimesinin sırrı sosyal medyada çok merak edildi işte Fayyem'in anlamı...
Ünlü sunucu Ece Erken 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından yasını tutmaya devam ediyor. İlaçlarla ayakta duran Ece Erken, kişisel Instagram hesabından eşinin vefatı ve sonrasındaki yasıyla ilgili süreci sevenleriyle paylaşıyor. Son paylaşımlarında gizemli ve alışılagelmeyen bir kelime kullanan Ece erken'in şifreli paylaşımının sırrı ortaya çıktı.
Ece Erken gizemli paylaşımıyla kafa karıştırdı: Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında gittiği balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, önceki gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.
Fayyem ne demek, anlamı ne: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ve eşinin katil zanlılarının yakalanıp tutuklanmasından, mevlütüne kadar tüm detayları sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken, sosyal medya hesabından "Fayyem" yazılı bir paylaşım yapmasıyla dikkat çekti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken, gizemli paylaşımındaki Fayyem'in, vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok sevdiği babaannesinin adı olduğunu açıkladı.