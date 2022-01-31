Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Karar verildi: 11 şüpheli...
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Türkiye'nin konuştuğu cinayet geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.
Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.
Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.